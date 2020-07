Milan, perché Rangnick

MILANO – Il fondo vuole dare al club un’identità più internazionale, affidandolo a un uomo, o meglio, a un manager di grande carisma, che si occupi praticamente di tutto. Insomma, un Professore. Pioli non lo è, ma sta farà di tutto per chiudere in bellezza qualificando il Milan all’Europa League e dando in mano al suo successore una squadra con solide basi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live