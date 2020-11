Milan, ecco il report dell’allenamento odierno

Prosegue senza sosta il lavoro dei rossoneri, rientrati in nottata da Lille. La squadra, già focalizzata sulla sfida di domenica alle 15.00 a San Siro con la Fiorentina, si è presentata a Milanello questa mattina per l’allenamento.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari della partita di ieri sera; in campo, dopo aver svolto l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa, che hanno giocato una partita di allenamento su campo ridotto con la Primavera.

Questi i giocatori scesi in campo: Tătăruşanu, Calabria, Duarte, Romagnoli, Conti, Kessie, Krunić, Maldini, Díaz, Saelemaekers, Colombo.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Il programma di sabato 28 novembre prevede l’allenamento di rifinitura al mattino e, a seguire, alle ore 14.00 la conferenza stampa di Daniele Bonera.”