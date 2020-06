Milan, due assi nella manica: arrivano Jovic e Bakayoko?

Milan, in orbita Jovic e Bakayoko

MILANO – Il Milan ha tutta l’intenzione di rinforzarsi. Che sia Rangnick o Pioli il prossimo allenatore rossonero, che sul tavolo dirigenziale ci sia Maldini o lo stesso manager ex Red Bull l’obiettivo sarà lo stesso: essere più forti, aggiungendo ai migliori giocatori attualmente in rosa elementi di talento e di qualità.

JOVIC SPINGE – Primo tassello della mini rivoluzione potrebbe essere Luka Jovic. Il serbo è in cerca di riscatto dopo la deludente stagione al Real Madrid e avrebbe deciso di dire sì alla corte del Milan. Il suo agente è Fali Ramadani, lo stesso di Ante Rebic, con il quale Jovic si sente spesso ed è possibile che i due ex compagni all’Eintracht Francoforte stiano spingendo per riunirsi.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, “la proposta dei rossoneri sarebbe quella di un prestito biennale a 7 milioni, con riscatto fissato a 35 milioni di euro più 3 di bonus. In Spagna stanno valutando con attenzione l’offerta, consapevoli di come sia impossibile rientrare della spesa di 60 milioni della scorsa estate. Con i Blancos, Jovic ha un contratto da 5 milioni di euro fino al 2025, troppo per i parametri rossoneri e per un calciatore che in Spagna ha fatto parlare molto di più per vicende e comportamenti extra-campo che per i gol messi a segno”. Il calciatore serbo, inoltre, dovrebbe abbassarsi l’ingaggio, mentre con il Real Madrid si tratta sul prestito biennale con obbligo di riscatto.

TORNA BAKAYOKO? – Sempre secondo SportMediaset, "per il centrocampo prende quota il ritorno di Tiémoué Bakayoko, che non ha nascosto una certa nostalgia per Milanello. Il francese, infatti, non verrà riscattato dal Monaco e farà ritorno al Chelsea, che lo rimetterà prontamente sul mercato. Con il contratto in scadenza nel 2022, i Blues sarebbero disposti a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Sul fronte ingaggio, vale lo stesso discorso fatto per Jovic: troppi i 7 milioni che gli garantiscono i londinesi. Solo con un bel taglio, l'operazione ha chance di andare in porto".