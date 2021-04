Milan, Donnarumma più lontano? Voci di un’offerta monstre

Occhio ad una possibile offerta di 12 milioni di euro a stagione da parte di un top club europeo.

MILANO - Gianluigi Donnarumma è uno dei punti cardine del Milan di Stefano Pioli; il portiere classe 1999, oltre alle consuete grandi prestazioni sul campo, sta offrendo in questa stagione anche una buona dose di personalità alla squadra, che lo ha reso uno degli uomini caratterialmente più importanti dell'intera rosa rossonera. Impossibile, almeno per il momento, pensare ad un Milan senza Gigio Donnarumma, ma il rinnovo. .. tarda ad arrivare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , non si è registrato alcun ultimatum, ma è innegabile che il tempo (30 giugno 2021 ultimo giorno disponibili) cominci a stringere. Attualmente Donnarumma guadagna 6 milioni netti all’anno . Il suo agente, Mino Raiola ne chiederebbe 10 totali : decisamente troppi per le casse rossonere, ma per il portiere uno sforzo si può fare. Ovviamente non si arriverebbe a quella cifra, ma tra bonus (e possibile inserimento di una clausola rescissoria ) potrebbe essere raggiungimento un compromesso efficace. Il Milan al momento ha messo sul piatto un quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione. L’agente che ne vorrebbe 10.

Il portiere classe 1999, comunque, ha sempre dichiarato amore per il Milan, come nella recente intervista a SkySport: "A volte sbagliavo negli atteggiamenti in campo, ma fa parte dell’esperienza, ero ancora ragazzino. Ora sono molto più maturo, miglioro partita dopo partita. Più si va avanti e più si matura e penso che sono sulla strada giusta. Come vivo questa fase? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia".