News Milan – Si allontana Ziyech, ma si avvicina un altro campione

Finalmente siamo alle battute finali per l'acquisto tanto decantato di De Ketelaere. Era ora. E poi sarà festa in quel di Milanello. Pioli infatti non vede l'ora di averlo a propria disposizione per poter ammirare dal vivo le sue fantomatiche doti. E viceversa. Il belga non vede l'ora di lasciare la città in cui è cresciuto per poter approdare in una big del calcio come il Milan. Insomma, l'attesa c'è ed anche tanta. Il classe 2001 è il grande atteso a Malpensa, ma pare non essere l'unico. L'altro nome sarebbe quello di Ziyech, l'altro grande obiettivo che pare essersi arenato. Ma attenzione, Maldini e Massara hanno già fiutato il suo sostituto: si aspetta solo l'offerta giusta<<<