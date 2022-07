News Milan – Maldini sta perdendo la pazienza, scatta l’ultimatum

Il tandem ha - finalmente - capito che non si può andare oltre. È ora di chiudere definitivamente l'affare De Ketelaere-Milan. Anche perché il tempo scorre e a poco meno di un mese dall'inizio del campionato, il Diavolo non ha ancora acquistato nessuno dei tre grandi obiettivi: un trequartista, un mediano e un difensore. Basta chiacchere, adesso servono i risultati.

Il Milan ha deciso di non intervenire più fino a domenica. Questo per poter dare la possibilità a De Ketelaere di potersi giocare in assoluta tranquillità la Supercoppa belga contro il Gent. E poi si scatenerà l'inferno. Maldini e Massara faranno il tutto per tutto per chiudere definitivamente l'acquisto. Tutti ormai son convinti che l'affare si farà, addirittura in patria dicono che il 2001 sarà un neo giocatore meneghino. Ma senza l'offerta finale, quella decisiva, nulla si potrà concludere. Maldini e Massara hanno deciso: spunta la deadline, entro questa data la trattativa si concluderà<<<