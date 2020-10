Milan, dalla Juve al Rio Ave: prima vittoria ai rigori in Europa dopo Manchester 2003

Milan, prima vittoria ai rigori in Europa dopo Manchester 2003

MILANO – Due lotteria ad altissima tensione. Due obiettivi totalmente diversi. Due denominatori comuni: il Milan in Europa e i calci di rigore. La vittoria contro il Rio Ave, ottenuta al 24esimo rigore calciato per un risultato complessivo di 11-10 per Donnarumma e compagni, consente ai rossoneri di accedere ai gironi di Europa League e di trionfare, dopo 17 anni, in un match europeo passando dalla lotteria più temuta.

Non accadeva da Manchester 2003. Old Trafford, finale di Champions League. In campo Juventus e Milan, sugli spalti bianconeri e rossoneri divisi da una rivalità e da 11 metri di gloria o di delusione. A spuntarla, come è noto, furono Shevchenko e compagni ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei successivi supplementari. Ieri, in un playoff di Europa League, c’era tensione e la storia si è, in qualche modo, ripetuta: 24 rigori, parata decisiva di Donnarumma su Santos e Milan in trionfo.

