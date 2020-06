Milan, dalla Francia: lo sceicco del PSG disposto a tutto per Bennacer

Milan, il PSG è su Bennacer

MILANO – Ismael Bennacer è il punto centrale del nuovo progetto Milan, oltre che esserne, tatticamente, il perno del centrocampo. La dirigenza rossonera, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista algerino, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile…

Ordini da Doha per Leonardo

Essa potrebbe arrivare dal PSG, club ricchissimo voglioso di crescere ancora di più il suo prestigio sul campo in Europa, costruendo una squadra di grande talento. Ecco perché, secondo quanto riportato dal portale francese di calciomercato le10sport.com, lo sceicco dei parigini avrebbe “ordinato” al suo direttore sportivo Leonardo di provarle tutte per acquistare il cartellino di Bennacer; l’ex dirigente del Milan, però, vedrebbe Bennacer soltanto un’alternativa al suo reale obiettivo, ovvero Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Bennacer è incedibile

Sta di fatto che – lo ribadiamo – il Milan considera al momento Bennacer incedibile. Arrivato la scorsa estate dall’Empoli per 16 milioni di euro, il valore attuale del suo cartellino di aggira sui 40-50 milioni e il PSG, sceicco o non sceicco, dovrà fare i salti morali per strapparlo ai rossoneri. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live