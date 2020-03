Milan, dal dietro le quinte a primo attore: comanda Gazidis!

Milan, comanda Gazidis

MILANO – Tra i tantissimi sediolini vuoti di San Siro, domenica, in occasione di Milan-Genoa, ve ne era uno occupato. Seduto al suo solito posto, completamente solo, c’era Ivan Gazidis. L’amministratore delegato del Milan, nelle ultime settimane, ha fatto valere il suo ruolo, decidendo l’allontanamento di Boban e causando, con molta probabilità, anche quello di Maldini al termine della stagione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il manager sudafricano è passato dall'interpretare un ruolo da "dietro le quinte" a quello di primo attore assoluto; gode dell'appoggio e della fiducia di Elliott e, a conti fatti, sarà lui a tentare, con scelte tecniche e finanziare, di riportare il Milan in alto in classifica. Come un uomo solo al comando.