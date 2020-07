Milan da record in Serie A: è imbattuto assieme all’Atalanta

Milan imbattuto

MILANO – 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli, frutto di tre grandissime vittorie e del bel pareggio contro i partenopei di Gattuso; poi, la vittoria contro il Lecce all’esordio in campionato e il pareggio, molto particolare, in casa della Spal per un totale di 14 punti conquistati su 18 disponibili.

Il Milan, assieme all’Atalanta, è l‘unica squadra della Serie A imbattuta nel post lockdown: merito dei calciatori, che hanno lavorato duro e stanno dando tutto, e merito di Stefano Pioli, bravissimo a isolare la squadra dalle voci esterne e a darle una struttura solida sul campo.

