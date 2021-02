Milan-Crotone, Di Carmine: “Sarà una partita difficile”

MILANO – Samuel Di Carmine, attaccante dei calabresi, si è così espresso a SkySport nel pre Milan-Crotone, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A in programma alle 15 a San Siro: “Sappiamo che è una partita difficile contro una squadra prima in classifica e con campioni come Ibrahimovic. Dovremo giocare una partita spensierata e cercare di portare almeno un punto a casa. Sono felice della scelta che ho fatto. Mi hanno accolto alla grande e con il lavoro possiamo puntare alla salvezza anche se non sarà facile”