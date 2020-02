Milan, cosa è successo a Robinson? Proviamo a svelare l’arcano…

MILANO – Il sogno di Antonee Robinson di vestire rossonero si è spento sul più bello. Nel comunicato che il club inglese che ne detiene il cartellino ha pubblicato, si parla di ulteriori test medici richiesti dalle autorità italiane, che avrebbero richiesto tempi lunghi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, probabilmente il giocatore non ha alcun problema, ma la federazione non avrebbe potuto dare l’ok al tesseramento senza quegli esami. Ma non solo. Da ambienti rossoneri erano circolate voci che parlavano di un possibile disaccordo sulle modalità di pagamento. “Il suo trasferimento non può essere completato”, si legge sul comunicato pubblicato dal Wigan sul sito ufficiale).

Ecco dunque che a questo punto il vice-di Theo Hernandez in rossonero è diventato Diego Laxalt, rientrato anticipatamente dal prestito al Torino.