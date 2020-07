Milan, le ultime su Rashica

MILANO – Oltre al nome di Shick, per l’attacco il Milan sta seguendo anche Milot Rashica, classe 1996 kosovaro del Werder Brema per il quale servono 20 milioni come da clausola rescissoria confermata dopo la permanenza dei verdi di Germania in Bundesliga. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live