Milan, con Rangnick spunta Nagelsmann: pista percorribile?

Milan, Rangnick porta Nagelsmann?

MILANO – Le ultime vicissitudini in casa rossonera hanno dato più corpo all’arrivo di Ralf Rangnick al Milan; il manager tedesco, liberatosi dal ruolo di direttore dell’area sportiva del gruppo Red Bull, prenderà la poltrona in via Aldo Rossi a partire dalla prossima stagione.

SOLO DT? – Al contrario di quanto si è sempre ipotizzato fino ad ora, però, Rangnick potrebbe ricoprire solo i panni di direttore tecnico, senza il doppio impegno di allenatore-dirigente; ciò gli garantirebbe di occuparsi a tempo pieno della sua “rivoluzione”, la quale comprenderà anche il settore giovanile: anche le formazioni del vivaio dovranno infatti seguire la filosofia e il modulo della prima squadra.

L’EMERGENTE – La panchina rossonera, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere affidata ad un uomo di assoluta fiducia del manager tedesco: Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico artefice del miracolo Lipsia. Classe 1987, Nagelsmann potrebbe essere quello giusto perché tra i due c’è già un’ottima intesa: dai giocatori alla visione del calcio in generale, passando per le idee tattiche.

PISTA PERCORRIBILE – Se da un lato resta difficile immagine che Nagelsmann possa lasciare così presto il suo Lipsia, con il quale ha cominciato un percorso ambizioso e già piuttosto redditizio (con la qualificazione ai quarti di finale dell’attuale Champions League), dall’altro l’ipotesi Milan è accreditata: Rangnick è, di fatto, il suo mentore e l’avventura in un club così prestigioso, a soli 33 anni, potrebbe spingere lo stesso Julian a tuffarsi nel mondo rossonero. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live