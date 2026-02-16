Milan-Como, le ultimissime dal campo

Mercoledì sera a San Siro va in scena il recupero tra Milan e Como, quella gara della 24^ giornata rinviata una decina di giorni fa a causa della Cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Per i rossoneri è una partita da non sbagliare assolutamente: serve la vittoria per restare agganciati all’Inter a cinque lunghezze di distanza. Altrimenti, il rischio concreto è che il campionato prenda una piega decisiva ancora prima del derby dell’8 marzo.

Saelemaekers recupera

Intanto a Milanello prosegue la preparazione in vista del match infrasettimanale. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi è previsto il rientro in gruppo di Alexis Saelemaekers, finalmente guarito dal fastidio all’adduttore che gli ha fatto saltare Bologna e Pisa. Salvo sorprese dell’ultimo momento, il belga entrerà nella lista dei convocati. Poi sarà Allegri a decidere se lanciarlo subito dall’inizio o concedergli spazio a gara in corso, visto che Zachary Athekame si è dimostrato all’altezza nelle ultime uscite. Dietro, invece, potrebbe rivedersi dal primo minuto Koni De Winter, con uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic destinato alla panchina.

Il rebus Rabiot

Il vero grattacapo per Allegri riguarda il centrocampo. L’espulsione rimediata a Pisa costa caro: Adrien Rabiot sarà squalificato e la sua assenza pesa come un macigno. La soluzione più probabile prevede l’arretramento di Ruben Loftus-Cheek, schierato nei due match precedenti in zona offensiva. L’inglese garantirebbe fisicità e capacità d’inserimento sulla trequarti. Al suo fianco agiranno Luka Modric, a segno venerdì contro i nerazzurri toscani, e Samuele Ricci, entrato benissimo e autore dell’assist vincente per il croato.

Leao o Pulisic?

Davanti si profila un altro ballottaggio delicato. Difficilmente Allegri rischierà di schierare insieme Rafael Leao e Christian Pulisic dal primo minuto: nessuno dei due è al cento per cento della condizione fisica e il tecnico livornese potrebbe optare per la prudenza. Per l’altro posto offensivo si giocano una maglia Christopher Nkunku, uscito all’intervallo a Pisa per scelta dell’allenatore, e Niclas Fullkrug, che brucia dalla voglia di rifarsi dopo l’errore dal dischetto contro i toscani.