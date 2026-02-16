Milan-Como, chi arbitra? Ecco tutti i dettagli

Sono arrivate le designazioni arbitrali per il recupero della 24^ giornata di Serie A tra Milan e Como, in programma mercoledì sera alle 20.45 a San Siro. A dirigere la sfida sarà Maurizio Mariani, direttore di gara della sezione di Aprilia.

Per il fischietto laziale non si tratta di un esordio stagionale con i rossoneri: Mariani ha già arbitrato il Diavolo in questa annata, in occasione del pareggio per 1-1 contro il Genoa a San Siro. Un precedente recente che permette alla squadra di Allegri di conoscere già il metro di giudizio dell’arbitro designato.

Al VAR, invece, ci saranno Gariglio e Maresca, pronti a supportare il direttore di gara nelle decisioni più complicate attraverso la tecnologia. Una coppia esperta che dovrà garantire il massimo supporto in una partita che il Milan non può sbagliare nella corsa ai primi posti.

Ecco nel dettaglio la squadra arbitrale completa che sarà impegnata mercoledì sera:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: TEGONI – BINDONI

IV uomo: MARCENARO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARESCA