News Milan – L’annuncio gela i tifosi: “Non arriverà nessuno”

Gerry Cardinale, CEO di Red Bird non tornerà a Milano nel breve periodo. Nonostante ci siano tante questioni importanti da risolvere, il nuovo proprietario del Milan rimarrà negli Stati Uniti per affari.

E allora cosa succederà con i rinnovi di Maldini e Massara? Le dichiarazioni dello stesso Cardinale al Financial Times, non lasciano dubbi sulla permanenza dei quadri dirigenziali attuali. Le firme arriveranno alla presenza di Elliott, che fino al closing definitivo può occuparsi di questa priorità assoluta.

Come si procederà invece sul mercato? Alcuni colpi sono in dirittura d'arrivo, come Origi e Renato Sanches, ma l'annuncio arrivato in diretta su Sky Sport da parte di Gianluca Di Marzio, ha lasciato senza dubbio perplessi i tifosi del Diavolo<<<