Milan, Castillejo scalza Suso: ora è lui il titolare di Pioli

Milan, Castillejo scalza Suso

MILANO – Ottime prestazioni nelle ultime due uscite contro Cagliari e SPAL per Samu Castillejo, esterno offensivo spagnolo del Milan. Il 7 rossonero, per l'appunto, si sta guadagnando sul campo la fiducia di Pioli ed, al momento, è lui il titolare della fascia destra di centrocampo nel 4-4-2 del tecnico emiliano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "C'è voluto un po' di tempo per lanciarlo, c'è stato anche qualche piccolo infortunio di mezzo. Alla fine Samu ha trovato il suo spazio. Al Milan qualcuno lo chiama affettuosamente Cavalluccio, perché corre senza paura e senza voglia di risparmiarsi. Il 4-4-2 disegnato da Pioli lo elegge a giocatore chiave, almeno fino alla definizione del prossimo esterno destro. Del quale per il momento non c'è traccia, quindi Samu ha tutto il tempo per continuare a correre e convincere. Se non inciampa in qualche desiderio di gloria, il suo futuro da gregario di Ibrahimovic e company è segnato".