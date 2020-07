Milan-Bologna, Pioli: “Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo”

Milan-Bologna, parla Pioli

MILANO – (fonte: acmilan.com) Dopo il Parma di D’Aversa, a San Siro è il turno di un’altra formazione emiliana: il Bologna del grande ex Siniša Mihajlović. Alla vigilia di questa delicata partita, Mister Stefano Pioli, a sua volta ex di questo incontro, ha presentato la sfida di San Siro. Queste le sue parole, trasmesse in diretta su AC Milan Official App.

SULLA CLASSIFICA

“Non c’è bisogno di appendere la classifica a Milanello. I ragazzi sanno in che posizione siamo, ma allo stesso tempo dobbiamo continuare e fare più punti possibili. Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo”.

SUL BOLOGNA

“Sinisa sta facendo un grande lavoro. Cerca sempre di fare la partita e sono sicuro che domani proverà a metterci in difficoltà, ma noi dovremo essere bravi a portare a casa il match. Sarà una partita difficile contro una squadra che ha fatto un partitone contro il Napoli. Servirà una gara eccellente dal punto di vista tecnico”.

IL PERCORSO

“Sto bene a Milanello e con i ragazzi. Ho trovato una struttura straordinaria e un gruppo eccezionale. All’inizio del mio percorso facevamo fatica a concretizzare quello che creavamo. Abbiamo lavorato tanto, portando nuove idee e ora siamo diventati squadra. Sento parlare troppo del futuro, ora è più importante vivere il presente. I prossimi giorni saranno molto importanti, non abbiamo tempo per pensare ad altro. Obiettivo? Vogliamo fare più punti possibile poi alla fine tireremo le somme. Raggiungere l’Europa League direttamente ai gironi sarebbe importante però dobbiamo recuperare dei punti sulla Roma”.

SINGOLI

“Çalha e Kessie hanno caratteristiche e capacità sia nella fase offensiva che difensiva. Sono giocatori moderni e intelligenti che danno la giusta interpretazione alle due fasi di gioco. Ibra? I prossimi due allenamenti saranno importanti. Sta bene, valuteremo se schierarlo dall’inizio o a gara in corso”.

PUBBLICO

“Abbiamo la fortuna di avere tifosi fantastici, che ci hanno sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Sarebbe bellissimo riaverli allo stadio. Ovviamente in questo periodo è particolarmente importante fare attenzione, per questo non credo sia possibile già in questa stagione, ma dall’inizio della prossima mi auguro di sì”.

