Milan-Bologna, le statistiche e le curiosità dal 5 a 1 di San Siro

Milan-Bologna, le statistiche

MILANO – (fonte: acmilan.com) Un vittoria netta, che non ammette repliche. Grazie ai gol di Saelemaekers, Çalhanoğlu, Bennacer, Rebić e Calabria, il Milan supera per 5-1 il Bologna portandosi a quota 56 punti in classifica. Una vittoria importante, riassunta da queste X statistiche.

1- Dalla ripresa del campionato, il Milan è la squadra che ha segnato più reti in Serie A (25 gol).

2- Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da settembre 1999 (nove in quel caso).

3- Inoltre la squadra di Pioli ha segnato almeno tre gol per tre partite interne consecutive in Serie A per la prima volta da novembre 2011.

4- Nell’anno solare 2020, solo Erling Håland (13 gol) e Robert Lewandowski (12) hanno segnato di più reti su azione di Ante Rebić (11) nei top-5 campionati europei.

5- Il Bologna è la prima squadra contro cui il Milan segna almeno due gol nel corso del primo tempo sia all’andata che al ritorno in un singolo campionato dal Palermo nel torneo 2015/16.

6- Hakan Çalhanoğlu ha stabilito il suo record di marcature in Serie A (sette) in una singolo stagione. L’ultimo campionato in cui ha fatto meglio risale all’edizione 2014/15 di Bundesliga con il Bayer Leverkusen (otto gol).

7- Alexis Saelemaekers è solamente il secondo giocatore belga ad aver trovato la rete in Serie A con la maglia del Milan, dopo Eric Gerets a settembre 1983 contro il Verona. Il belga, ha segnato il gol più rapido del Milan in Serie A (dopo 9 minuti e 49 secondi) da Suso ad ottobre 2018 contro il Genoa (3:38).

8- Il Milan ha mandato in gol cinque giocatori differenti in una singola partita di Serie A per la prima volta da novembre 2012.

9- Il Milan ha effettuato 13 tiri nello specchio, i rossoneri non hanno mai fatto meglio in questo campionato: in generale l’ultima volta che ne hanno tentati di più risale ad agosto 2010 contro il Lecce (14 in quel caso).

10- Simon Kjær ha disputato oggi la sua 100° partita in Serie A, mentre per Giacomo Bonaventura si è trattato oggi della sua 250ª presenza nella competizione.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live