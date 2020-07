Milan-Bologna, la moviola

MILANO – La moviola della sfida della 34esima giornata di Serie A tra Milan e Bologna, arbitrata dal sig. Massa e terminata 5 a 1 per i rossoneri, è abbastanza piatta. La gara, infatti, è stata piuttosto tranquilla e mai in discussione, quindi non ci sono grossi episodi da segnalare.