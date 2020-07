Milan-Bologna, il peggiore in campo: Romagnoli disattento

Milan-Bologna, il peggiore in campo è Romagnoli

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Bologna è Alessio Romagnoli. Il capitano rossoneri ha disputato certamente una buona gara, ma la sua prestazione è rovinata da due disattenzioni: quella della mezz'ora sul cross in mezzo di Orsolini sul quale il 13 non chiude in tempo pensando a protestare e quella sul goal di Tomiyasu, su cui chiude con troppa sufficienza. Per il resto, prova di buona caratura anche per lui senza troppe difficoltà.