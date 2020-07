Milan-Bologna, il migliore in campo: Rebic non si ferma più

Milan-Bologna, il migliore in campo è Rebic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Bologna, terminata 5 a 1 per i rossoneri, è Ante Rebic. L’attaccante croato, schierato come esterno sinistro nel 4-2-3-1 e poi come mezzo 9 dopo l’uscita di Ibrahimovic, ha disputato l’ennesima prestazione superlativa, segnando l’11esimo goal nel 2020 e avviando con un colpo di tacco geniale il primo goal milanista. A questo aggiunge strappi in velocità e tanta foga. Un giocatore insostituibile. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live