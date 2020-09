Milan, Bakayoko resta la prima scelta per il centrocampo rossonero

Milan, le ultime su Bakayoko

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri stanno provando ad abbassare i costi del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il pressing di Bakayoko non ha sfondato il muro del Chelsea: si registra, pertanto, un rallentamento nella trattativa. Maldini, comunque, ha tutta l’intenzione di proseguire con il dialogo: Bakayoko, infatti, è la prima scelta assoluta per rinforzare il centrocampo a disposizione di Pioli.