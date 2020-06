Milan, assist di Rebic per Leao: coppia pronta anche in campo?

Milan, assist di Rebic per Leao?

MILANO – “Avanza Rebic sulla sinistra, il croato si guarda intorno e vede Leao… gran passaggio per il portoghese che si invola verso l’area di rigore e…”. E se questa scena si ripetesse anche in campo? Magari dal primo minuto? Rebic è pronto a servire un assist perfetto a Rafael Leao: ecco come.

Pioli ci pensa

Con il ritorno di Samu Castillejo, infatti, Pioli potrebbe decidere di ristabilire i vecchi equilibri nel suo 4-2-3-1, schierando lo spagnolo a destra e il croato sul versante opposto (la posizione ideale di Ante è proprio a sinistra), con Rafael Leao che tornerebbe titolare al centro dell’attacco. Il Milan ci guadagnerebbe in forza fisica e imprevedibilità, anche se l’altra faccia della medaglia vede una panchina priva di attaccanti di riserva.

Leao, l’occasione va sudata

Sta di fatto che Rafael Leao, per giocare titolare, deve meritarselo. Non bastano, ovviamente, i tanti soldi investiti per lui nello scorso mercato e non bastano le qualità fisiche e tecniche piuttosto evidenti sulla carta. Nei quaranta minuti giocati lo scorso venerdì all'Allianz Stadium, infatti, il portoghese è sembrato ancora una volta molle e superficiale, deludendo Pioli che con lui si aspettava di sorprendere una Juve tutt'altro che imbattibile. Leao, dunque, non parte in pole nei pensieri del tecnico milanista, ma ha ancora una speranza.