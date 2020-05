Milan, assalto ai primi due rinforzi in difesa: i dettagli

Milan, offerte per Quaresma e Dumfries

MILANO – Il Milan avrebbe deciso di rinforzare in primis il suo pacchetto difensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista della dirigenza rossonera ci sarebbero due giovani talenti: Eduardo Quaresma, centrale classe 2002 in forza allo Sporting Lisbona, e Denzel Dumfries, terzino destro 24enne del PSV.

OFFERTA PER QUARESMA – Per il centrale portoghese del 2002 il Milan avrebbe già messo sul piatto cinque milioni più il cartellino di Laxalt, ricevendo il no dello Sporting Lisbona; inoltre, sarebbe pronto rinnovo fino al 2025 sempre più vicino per Quaresma con una clausola rescissoria da 45 milioni). Sta di fatto che il club rossonero farà certamente altri tentativi.

Per quanto riguarda il terzino olandese ci sarebbero stati dei contatti con il PSV per un possibile scambio con Ricardo Rodriguez, attualmente in prestito proprio al club di Eindhoven; gli olandesi non sono convinti da questa proposta, ma il Milan non mollerà la presa.