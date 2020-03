Milan, Anche Romagnoli vicino all’addio?

Continuano le voci di mercato attorno al Milan.

Se dovesse essere confermato l’arrivo del tedesco Ralf Ragnick, che notoriamente preferisce puntare sui giovani, difficilmente potrà restare Zlatan Ibrahimovic, già indebolito dall’uscita di scena improvvisa di Zvone Boban. In bilico e forse diretto all’estero, in particolare al Barcellona, anche il portiere Gigio Donnarumma, così come il capitano della squadra Alessio Romagnoli che potrebbe salutare Milanello assieme ad altri nomi importanti della rosa attuale quali Ante Rebic, goleador del momento, Theo Hernandez e Simon Kjaer, quest’ultimo arrivato a gennaio.