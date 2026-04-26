A meno di sorprese, nella partita di stasera contro la Juventus dovrebbero essere ancora una volta Rafael Leao e Christian Pulisic gli attaccanti scelti per partire dall’inizio. Nonostante entrambi stiano passando un periodo non facilissimo, sia dal punto di vista delle prestazioni che soprattutto dei numeri, mister Massimiliano Allegri non rinuncia a quella che quest’anno è definibile come la coppia offensiva titolare.

È un po’ il tema che si era aperto già ad agosto, quando si è capito che Allegri avrebbe giocato col 3-5-2: che ne sarebbe stato di Pulisic e Leao? I giocatori più importanti a livello offensivo, ma che non sono vere e proprie punte, bensì più esterni. Allegri, vista anche l’assenza di alternative di alto livello, ha deciso di adattare i due e, quando li ha avuti a disposizione, li ha schierati quasi sempre dall’inizio. In particolare Leao come centravanti adattato, a fare da riferimento offensivo centrale, e Pulisic come seconda punta a girargli intorno.

Durante la prima parte di stagione, tutto sommato, i due hanno anche funzionato. Pulisic in particolare era partito a mille, seminando il panico tra le difese avversarie tra gol e assist: 8 le reti segnate in campionato, ma tutte tra agosto e dicembre. Qualche acciacco fisico qua e là, ed è andata a finire che in questo momento sta attraversando il periodo più complicato della sua avventura in rossonero. Il digiuno da gol va avanti appunto dal 28 dicembre, quando andò a segno a San Siro contro il Verona.

Passando a Leao, è attualmente il miglior marcatore stagionale del Milan con 9 reti, ma per varie ragioni quella di quest’anno è stata per lui una stagione difficile. Oltre al discorso del ruolo adattato, è stato limitato e non poco dalla pubalgia. Tante le prestazioni negative, l’esempio principe è stata la gara contro l’Udinese, di un paio di settimane fa, col portoghese uscito dal campo tra i fischi. Il fatto è che il vero Leao non l’abbiamo ancora visto quest’anno, ma nonostante ciò resta un giocatore su cui Allegri continua a fare affidamento.

Le parole di Allegri su Leao e Pulisic

Proprio in merito ai due attaccanti,è intervenuto ieri in conferenza stampa rispondendo anche alle domande su di loro. In merito aha risposto così:"Rafa, come tutti gli altri, si è sempre messo a disposizione. Non dimentichiamoci che a novembre ha avuto questo problema pubalgico. È stato molto bravo a mettersi a disposizione. Rafa non è che viene giudicato per questa annata. Esistono annate in cui va tutto bene e annate in cui va tutto male. Io dico sempre: un giocatore bravo rimane bravo, un giocatore scarso rimane scarso. E Rafa è un giocatore bravo".

E sul digiuno da reti di Pulisic ha invece risposto così:"Pulisic nelle ultime partite ha fatto decisamente meglio. Il calcio è bello perché con un’azione o una partita si rovescia tutto, nel bene o nel male".

Il Milan attualmente tra marzo e aprile ha attraversato il momento peggiore della sua stagione, con ben tre sconfitte e qualche gol subito di troppo rispetto agli standard di inizio stagione. In più si è aggiunta anche la crisi degli attaccanti, che non ha coinvolto soltanto Leao e Pulisic ma anche gli altri.

Il Milan non va a segno con uno dei cinque attaccanti presenti in rosa dalla sfida contro la Cremonese del 1° marzo, in cui fu proprio Leao a segnare. In tutte le altre gare ci hanno dovuto pensare i difensori o i centrocampisti e, per forza di cose, nelle sconfitte contro Lazio, Napoli e Udinese, in cui i rossoneri non sono andati a segno, si è sentita la mancanza delle punte.

Allegri schiererà quindi nuovamente i suoi due assi in una gara importante come quella di stasera contro la Juve: vedremo se arriverà finalmente la svolta.