Milan alla prova dei 9 giorni: tutta la stagione in tre partite

Milan, tutto in nove giorni

MILANO – Il momento decisivo è arrivato e, molto probabilmente, non ci saranno più possibilità di ripresa. Il Milan è atteso da nove giorni incandescenti, nove giorni nei quali giocarsi ambizioni e futuro, qualificazione all’Europa e classifica in Serie A: in pratica, tutta una stagione.

Pareggio con recriminazioni

Il pareggio contro la Spal, considerando i risultati di Napoli e Roma, non ci voleva affatto, con i rossoneri che con un successo contro a Ferrara avrebbero potuto raggiungere il Napoli in classifica e di avvicinarsi ad appena tre punti dal quinto posto della Roma. Ora, dunque, il Milan deve far punti importanti dove è più probabile perderli: in casa della Lazio domani, a San Siro contro la Juventus martedì e al San Paolo di Napoli il 10 luglio.

Ibra, pensaci tu

Per farlo, Pioli si affiderà al rientrante Ibrahimovic; la condizione fisica dello svedese non è ancora delle migliori, ma è bastato il suo ingresso sul terreno di gioco per dare una scossa a tutto il Milan. Certo, considerando il peso specifico delle prossime tre gare nei prossimi nove giorni non ci si potrà permettere superficialità: bisognerà dare il massimo. Ora o mai più. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live