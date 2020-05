Milan, acquista forza l’idea Boga: i dettagli della trattativa

Milan, piace Boga del Sassuolo

MILANO – Nel progetto Rangnick, possibile prossimo direttore sportivo ed allenatore del Milan, è chiara l’intenzione di ringiovanire ancor di più la rosa rossonera inserendo, sfruttando il prossimo calciomercato, alcune pedine di talento e funzionali al nuovo credo tattico del tedesco.

IDEA BOGA – A questo proposito, si sta facendo spazio negli ultimi giorni l’idea Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo, infatti, è entrato certamente nel mirino del Milan, con il fratello-agente dell’ivoriano che ha sostanzialmente confermato, pur non dichiarandolo esplicitamente, a calciomercato.com che qualcosa già si stia muovendo: “Boga si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jeremie. Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante”.

PEDINA GIUSTA – Classe 1997, Boga rappresenterebbe una vera e propria iniezione di adrenalina per il Milan. L'ivoriano ha nel dribbling fulmineo e nella velocità folgorante i suoi punti di forza, ai quali sta aggiungendo, grazie al lavoro di De Zerbi, disciplina tattica e freddezza in area di rigore; sono, infatti, 8 le reti segnate e 4 gli assist messi a referto in questa stagione. I suoi numeri importanti, associati a prestazioni sempre di livello, fanno sì che il suo valore di mercato si aggiri sui 20 milioni di euro, cifra accettabile per le casse rossonere. Che sia Boga il primo colpo dell'era Rangnick in casa Milan?