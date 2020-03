Milan, le ultime su Milik

MILANO – Il Milan potrebbe assicurare a Milik una maglia da titolare, cosa che il Napoli non può fare e dunque quella milanista potrebbe certamente essere una destinazione gradita al polacco. Il Napoli spara alto: servono almeno 40-50 milioni di euro per strapparlo all’ombra del Vesuvio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live