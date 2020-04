Milan, a gennaio risparmiati più di 25 milioni di euro

Milan, 25 milioni di euro risparmiati a gennaio

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, le casse di via Aldo Rossi sono già state rimpinguate a gennaio con gli addii di Piatek (1,8 milioni), Suso e Reina (3 milioni netti ciascuno), Borini (2,5 milioni), Caldara (2,2) e Rodriguez (2,1): al lordo il ricavo totale è di 25,9 milioni di euro. La cifra sarà reinvestita per rinforzare la rosa rossonera in estate. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

