Milan, a Cagliari arriva anche la prima statistica da record per Pioli

Milan, anche Pioli può sorridere

MILANO – La vittoria per 0-2 a Cagliari ha dato sicuramente ossigeno vitale alla classifica e al morale del Milan, dando respiro anche a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, d’altronde, aveva fin qui una media punti peggiore di quella del suo predecessore Giampaolo, ma, dopo il match della “Sardegna Arena”, può sorridere per una statistica che lo vede al top in Serie A.

Dall'arrivo di Pioli, infatti, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più incontri di Serie A del Milan (cinque, come la Sampdoria).