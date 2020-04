Milan, 6.2 milioni di euro in arrivo: Biglia ceduto in estate

Milan, via Biglia

MILANO – La permanenza di Lucas Biglia al Milan è praticamente impossibile: il centrocampista argentino è fuori dai piani per la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero risparmierà 6,2 milioni di euro lordi grazie all’addio del centrocampista: con 3.5 milioni netti all’anno, infatti, Biglia è secondo solo a Donnarumma per quanto riguarda l’ingaggio. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

