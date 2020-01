Milan, 5 giorni per 3 rebus: il futuro di Piatek, Suso e Paquetà

MILANO – Il Milan sembra essersi risvegliato dopo aver “dormito” per una buona fetta della prima parte del campionato. I rossoneri hanno inanellato ben 4 vittorie di fila, se si considera anche la sfida di Coppa Italia vinta contro la Spal. Prossima battaglia sarà a San Siro, ospite il Torino. La partita potrebbe vedere ancora una volta assenti tre dei pilastri della passata stagione rossonera: Piatek, Suso e Paquetà, destinati probabilmente ad addii più o meno vicini.

Le proposte a Boban e Maldini non sono certo mancate, ma in molti casi si trattava di prestiti e la dirigenza le ha prontamente rispedite ai mittenti. Le parole rilasciate dal padre del polacco sulla sua insoddisfazione rischiano di rimettere tutto in discussione. E così vale per Suso, che ha chiesto di cambiare aria ma non ha tuttora portato un’offerta ritenuta congrua. Paquetà poi, lui sì, potrebbe facilmente partire in prestito per 6 mesi. Ma la paura di perdere un tesoretto che si pensava potesse valere fior di milioni, è davvero tanta.