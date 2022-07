News Milan / Pellegatti: “Finalmente ho capito, vi do tre notizie”

Guardare le altre big che si muovono sul mercato, andando a chiudere colpi di caratura internazionale e non riuscire a rispondere nemmeno con un primo squillo, sta provocando del malumore fra i tifosi rossoneri. Non regge più la giustificazione del ritardo dovuto alle vicende societarie. E' vero che il Milan è il club campione d'Italia, ma serve una segnale forte da parte della società, in tempi brevi.