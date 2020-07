Milan, 14 punti conquistati

MILANO – 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli, frutto di tre grandissime vittorie e del bel pareggio contro i partenopei di Gattuso; poi, la vittoria contro il Lecce all’esordio in campionato e il pareggio, molto particolare, in casa della Spal per un totale di 14 punti conquistati su 18 disponibili.

