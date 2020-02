Milan, rebus Rebic: come riscattarlo dal Francoforte?

Milan, si lavora al riscatto di Rebic

MILANO – Da solo ha messo a segno il 50% dei goal del Milan nel 2020. Basterebbe questa statistica per capire l’importanza di Ante Rebic nella formazione rossonera, della quale è, ormai, un imprescindibile ed un punto di riferimento tecnico e caratteriale.

Con queste condizioni, dunque, il Milan ha l’assoluta necessità di trattenerlo anche oltre la scadenza del suo contratto con i rossoneri; esso prevede un prestito biennale secco: arrivato in estate in prestito biennale secco dall’Eintracht Francoforte nell’ambito dello scambio con André Silva, nell’accordo tra i due club non è stata infatti inserita nessuna cifra per il riscatto e quindi a giugno 2021 è destinato a tornare in Germania. A tal proposito, Bruno Hubner, ds dei tedeschi, si è così espresso a Kicker: “Lo scambio Rebic-Andre Silva si è svolto negli ultimi minuti e non siamo riusciti a concordare alcuna somma per il riscatto. Entrambi gli affari sono stati gestiti rapidamente. Operazioni legate tra loro? All’inizio sì, ma possono sempre essere slegate”.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban è al lavoro per provare ad inserire un diritto di riscatto, ma non sarà un'impresa facile: il valore di Rebic è già schizzato sui 40 milioni di euro.