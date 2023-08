Michele Plastino ha risposto così ad un tifoso rossonero

Un tifoso del Milan è intervenuto così ai microfoni di Radio Sportiva facendo la seguente domanda proprio al direttore: "Sono un tifoso rossonero, non ritenete che lo scudetto lo abbiano perso Inter e Milan ?. Il Napoli ha approfittato delle tante delle compagini rivali, altrimenti probabilmente non avrebbe vinto in quel modo". Queste sono state le parole del tifosissimo del Milan .

Il giornalista Michele Plastino ha risposto in maniera ferma e nei migliori dei modi:" Sul tuo quesito non ho alcun dubbio. Il Napoli ha vinto lo scudetto perchè ha dimostrato di essere la squadra più forte tra quelle che hanno partecipato all'ultimo campionato Italiano di seria A. Le avversarie hanno perso troppe partite ?. Io mi concentrerei più sulla compagine azzurra. Il Napoli ha dominato in lungo e in largo sin dall'inizio strameritando la conquista del titolo".