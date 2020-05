Metà dio metà diavolo, metà Milan metà addio: cosa farà Ibrahimovic?

MILANO – Con una foto postata ieri sui propri canali social Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato di sentirsi metà dio e metà diavolo. La doppia opzione, però, non è solo metaforicamente presente nella sua personalità, ma anche nella sua carriera professionale. Ibra, infatti, dovrà decidere al più presto: restare al Milan o dire addio ai rossoneri dopo soli sei mesi?

SPIRAGLI DI FIDUCIA – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è aumentata la speranza che lo svedese possa restare ancora un anno a Milano. "Se continueremo a collaborare, non sarà per i soldi", avrebbe confidato l'attaccante agli amici. Il Milan, per Ibrahimovic, non è mai stata una questione di soldi, ma di cuore e di progetto; ed è proprio quest'ultimo il punto chiave. Gazidis ha sempre sostenuto per la permanenza dello svedese, ma bisogna vedere se il possibile nuovo ds Rangnick sarà dello stesso avviso.