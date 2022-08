News Milan, mercato: adesso Rafael Leao può far scoppiare un terremoto

Di certo, in questo periodo stanno circolando all'impazzata alcune news di mercato sul Milan che hanno veramente del clamoroso. Nelle scorse ore, ad esempio, vi abbiamo parlato della suggestione - inesistente - di un possibile ritorno di Franck Kessie in rossonero. No, non succederà. Ma il calciomercato va avanti e galoppa veloce e le notizie continuano ad arrivare.

Tra i grandi nomi che ciclicamente finiscono nell'occhio del ciclone delle cronache di calciomercato c'è pure Rafael Leao, il pezzo più pregiato della rosa del Milan. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato delle voci che stavano iniziando a circolare intorno al talento portoghese. La certezza è che il Milan vorrebbe blindarlo con un rinnovo fino al 2027, ma Leao chiede uno stipendio molto alto, che sfora ampiamente il tetto stabilito dal club rossonero. Maldini sarebbe disponibile a fare un sacrificio in questo senso, ma senza esagerare. In questo contesto, adesso è arrivata la notizia che potrebbe di colpo rimescolare le carte in tavola e far scoppiare un vero e proprio terremoto in casa Milan negli ultimi giorni di calciomercato <<<