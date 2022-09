News Milan, mercato | Leao, ribaltone totale: ora gira una voce clamorosa

Il contesto attuale è chiaro. In estate il Milan ha trattenuto il portoghese, nonostante alcune proposte importanti. Ora Maldini vorrebbe blindarlo con un rinnovo, che però non è semplice. Dal canto suo, anche Rafael gradirebbe rimanere a Milano, ma chiede un ingaggio da top player (7 milioni) e poi c'è sempre la questione dei quasi 20 milioni da versare allo Sporting Lisbona. Sullo sfondo, le sirene di mercato e tanti club interessati, con il Chelsea in primissima fila. Adesso però è arrivata una clamorosa notizia a sorpresa che potrebbe ancora una volta ribaltare gli scenari <<<