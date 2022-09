News Milan, bomba di mercato: “Conferme, possibile colpaccio da Madrid!”

Il tema riguardante il mercato è sempre centrale in casa Milan , con tanti rumors e tante news che continuano a circolare senza sosta in ambiente rossonero. Come spesso vi abbiamo riferito, ci sono in effetti molte questioni di cui Maldini e i vertici rossoneri si stanno occupando già da ora.

La situazione più spinosa riguarda senza dubbio Rafael Leao, sempre in bilico tra rinnovo e addio. Il Milan è in stretto contatto col suo agente Jorge Mendes, che chiede un ingaggio da 7 milioni annui per il proprio assistito ma anche il pagamento della multa da 16,5 milioni di euro che Leao deve allo Sporting Lisbona per la causa persa. Non solo Rafael Leao, però. Anzi, stando alle ultime news di calciomercato, i rossoneri starebbero parlando con Jorge Mendes anche di un altro giocatore del Real Madrid che Maldini vorrebbe portare a Milano <<<