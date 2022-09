News Milan, mercato | Tutto vero: Pedullà fomenta i tifosi con un nome top!

E' iniziato in maniera agrodolce il cammino del Milan in Champions League con il pareggio esterno contro il Salisburgo , ma le ultime news che stanno girando in casa rossonera parlano anche di mercato . Il Diavolo infatti ha davvero tante questioni in ballo e la prima in ordine di importanza è senza dubbio quella legata al futuro di Rafael Leao . Di questo (e anche di altro) ha parlato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Parlando di Leao, il giornalista sottolinea come il pericolo di perderlo nel prossimo futuro non sia svanito. E il corteggiamento del Chelsea continua: "Se i Blues offrissero 7-8 milioni di ingaggio a stagione (possibile) non basterebbero 4-5 per convincerlo a restare", scrive Pedullà. Che poi sottolinea come settembre sarà un mese fondamentale per capire di più sul destino di Rafael Leao e sulle intenzioni di RedBird in merito. Ma la news più clamorosa sganciata da Alfredo Pedullà riguarda un altro nome, quello di un grandissimo obiettivo di mercato del Milan <<<