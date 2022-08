News Milan, mercato: improvviso colpo di scena Onyedika. E in difesa…

Nelle scorse ore vi abbiamo già riferito del rallentamento della trattativa col Midtjylland a causa del fatto che la squadra danese non ha ancora un allenatore. Dunque il club vuole aspettare l'eventuale via libera del nuovo mister prima di dare l'ok alla cessione di Onyedika. E i tempi si allungano enormemente. Ma adesso sono arrivate altre news in merito e di certo non molto positive per i rossoneri. Ai microfoni di Eurosport.dk infatti, il ds del Midtjylland Svend Graversen ha dichiarato: "Vogliamo davvero tenere Onyedika per un altro anno". Poi, confermando l'interesse del Milan per il giocatore, il direttore sportivo ha anche sottolineato: "In ogni caso, sarà davvero molto costoso acquistare Onyedika ora". Parole chiare, che allontanano il giocatore dal Milan e che costringono Maldini a guardarsi intorno per altri obiettivi. Ma anche per la caccia al nuovo difensore centrale in queste ore sono arrivati importanti aggiornamenti di mercato direttamente da Carlo Pellegatti <<<