News Milan, mercato: notizia improvvisa, per Mediaset può saltare tutto

La situazione riguardante il Milan non è certamente di facile interpretazione. Questo per una ragione semplice: in pochi sanno cosa abbia davvero nella mente Paolo Maldini insieme a tutto il resto della dirigenza. Di fatto, però, la sensazione che qualcosa di grosso si stia muovendo esiste. E questo, chiaramente, ha un unica ragione: la voglia di consegnare a Pioli una squadra che non solo possa bissare quanto visto nella passata stagione ma che allo stesso tempo possa riuscire a fare bene anche rispetto agli impegni Europei.

Come detto la dirigenza rossonera si sta muovendo ma non si sa ancora bene in quale direzione. Diciamo che c'è la voglia di rinforzare il centrocampo e se possibile, anche qualcosina in fase offensiva potrebbe essere pescato. In generale però, pure la difesa sarebbe un focus importante su cui Pioli vorrebbe porre l'accento. In special modo di fronte ad occasioni appetibili. La sorpresa, potrebbe essere una rinuncia che cambierebbe - di nuovo - le carte in tavola <<<