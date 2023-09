News Milan | Bufera Leao: esplode la bomba che fa tremare Milano

L'attaccante portoghese ha infatti attirato su di sé diverse critiche in questi ultimi tempi. La prestazione contro il Newcastle ha fatto rumoreggiare tanti tra tifosi e addetti ai lavori. Poi è arrivato il gol decisivo contro il Verona , ma la rete non è comunque bastata per calmare definitivamente le acque. A tal proposito, molto pesante è stata l'analisi di Arrigo Sacchi .

L'ex allenatore rossonero, alla Gazzetta dello Sport, ha criticato aspramente il Milan di Pioli e lo stesso numero 10: "Leao ha fatto un bel gol, ma oggi il Milan esiste soprattutto per il portoghese e questo è un limite. Leao, con il suo modo di stare in campo, con i suoi mancati rientri, con la mancata partecipazione al lavoro del gruppo, è quello che non ti permette di diventare un collettivo". Le critiche dunque non mancano mai. Così come continuano ad arrivare anche alcune clamorose news di calciomercato che riguardano proprio il futuro di Rafael Leao <<<