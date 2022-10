Mercato, il Milan prepara il colpo di gennaio: “Arriva al 65%” | News

Il Milan sta valutando come intervenire sul mercato a gennaio per regalare a Stefano Pioli qualche innesto importante che possa aiutare la squadra a stagione in corso. Da questo punto di vista, Maldini avrebbe già più di un'idea e tanti obiettivi sulla sua lista della spesa. Alcuni nomi potrebbero effettivamente arrivare già a gennaio. Per altri bisognerà attendere la prossima estate.