News Milan, mercato: Maldini ha scelto il prossimo colpo, dice Repubblica

In queste ore stanno circolando una quantità importante di news sul mercato del Milan che - dopo essere finalmente riuscito a mettere le mani su Charles De Ketelaere - adesso vuole accelerare anche per altri obiettivi di grosso calibro. Stefano Pioli ha infatti bisogno di ulteriori rinforzi per completare adeguatamente la rosa a sua disposizione.

Dopo gli acquisti di Origi e De Ketelaere, Maldini sta lavorando su più tavoli. In uscita sicuramente, con alcuni esuberi ancora da piazzare e delle questioni da risolvere. Ad esempio, come riferisce il Corriere dello Sport, il Milan starebbe cercando di convincere Bakayoko a terminare in anticipo il prestito e rinunciare al suo secondo anno in rossonero. Poi per quanto riguarda alcuni rinnovi, da Rafael Leao a Bennacer, finendo con Fikayo Tomori che si avvicina sempre più al prolungamento fino al 2027. Ma anche in entrata le operazioni sono tutt'altro che finite. Anzi, secondo Repubblica, Paolo Maldini avrebbe addirittura già scelto il suo prossimo grande colpo di mercato dopo De Ketelaere <<<