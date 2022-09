Maldini ribalta l’attacco del Milan: “In arrivo un colpo da 40 milioni” | News

In più occasioni vi abbiamo sottolineato come la priorità principale del Milan in vista delle prossime sessioni di mercato sarà quella di rinforzare il reparto d'attacco. E le ultime news che stanno circolando in casa rossonera confermano in pieno questa idea. A prescindere dal futuro di Ibrahimovic e Giroud (rispettivamente 41 e 36 anni) e di quello di Origi e Rebic (spesso soggetti ad infortuni), la prossima estate il Milan interverrà con forza proprio lì davanti. Serve un bomber che dia garanzie in termini di gol.